وتلتقي موريتانيا مع اليمن في 22-6-2021 ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستجري في قطر اعتباراً من 1-12-2021 ولغاية 18 من الشهر عينه.

وسيلعب المنتخب الفائز من مباراة موريتانيا واليمن ضمن المجموعة الثانية التي تضم: تونس، الإمارات، وسوريا.