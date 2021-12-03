منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة السودان في ديربي وادي النيل من قبل beIN SPORTS December 3, 2021 18:18 1:35 دقيقة واصل المنتخب المصري الاستعداد لمواجهة شقيقه المنتخب السوداني في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™. تقارير إخبارية منتخب مصر كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة أمرابط يأمل في تتويج أسود الأطلس بكأس العرب 0:38 دقيقة فيفا يطوّر طريقة جديدة لتحليل مباريات كرة القدم 3:12 دقيقة المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من موريتانيا 2:03 دقيقة أسود الأطلس يستعدون لمواجهة الأردن 2:29 دقيقة المنتخب اللبناني يتأهب لمواجهة الجزائر 1:35 دقيقة منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة السودان 1:01 دقيقة المنتخب القطري يفوز على عمان ويبلغ ربع النهائي 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 9:17 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لمدرب منتخب مصر كارلوس كيروش 1:12 دقيقة ماذا قال عدنان حمد قبل مواجهة المنتخب المغربي ؟