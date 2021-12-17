منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر December 17, 2021 20:50 1:43 دقيقة أنهى منتخب مصر استعداداته بكامل صفوفه لمواجهة المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي سيحتضنها ملعب ٩٧٤ برأس بو عبود. تقارير إخبارية منتخب مصر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري 1:43 دقيقة منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر 1:56 دقيقة منتخب قطر يسعى لحصد المركز الثالث 2:21 دقيقة الرباعي الذهبي لقيادة الجزائر إلى اللقب المنتظر 2:18 دقيقة منتخب الجزائر يتطلع لختام مثالي في كأس العرب 3:05 دقيقة تونس تعوّل على نجومها لحسم النهائي أمام الجزائر 3:06 دقيقة منتخب تونس ينهي تحضيراته لمواجهة الجزائر 4:34 دقيقة آخر الأخبار قبل مباراة قطر ومصر 6:10 دقيقة الطالبي يأمل تتويج تونس بلقب كأس العرب 0:59 دقيقة المساكني يشدد على تقارب المستوى بين تونس والجزائر