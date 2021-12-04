ووصل منتخب الفراعنة إلى النقطة السادسة بعد فوزه على منتخب لبنان في الجولة الأولى، بالمقابل بقي منتخب السودان بلا نقاط بعد خسارته من منتخب الجزائر في المرحلة الأولى.

وبهذا الفوز المصري، ضَمن منتخب الجزائر الوصول إلى ربع النهائي بدوره بعد وصوله النقطة السادسة هو الآخر بفوزه على لبنان 2-0 اليوم لحساب المجموعة عينها.

وتساوت مصر والجزائر بالنقاط والأهداف ولكل منهما 6 نقاط و6 أهداف دون أن تتلقى شباك كل منهما أي هدف.

وسيكون اللقاء بين محاربي الصحراء ومنتخب الفراعنة في ستاد الجنوب يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة على صدارة المجموعة.

وسجل أهداف منتخب مصر؛ أحمد رفعت بتسديدة لولبية رائعة 4، وأحمد سيد زيزو 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش بعد أن تسلم تمريرة حاسمة عرضية من حسين فيصل 31.

وجاء الهدف الرابع بقدم حسين فيصل في 57، في حين دون على الهدف الخامس محمد شريف 78 بالرأس.

وطرد لاعبان من منتخب السودان؛ الأول ياسر مزمل بشكل مباشر بالدقيقة 46، والثاني فارس عبد الله بعد نيله الإنذار الثاني 53.

