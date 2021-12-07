كيفية مشاهدة مباراة الجزائر ومصر

مشاهدة مباراة الجزائر ومصر في بث مباشر على beIN SPORTS

- د 19 توغاي يفتتح التسجيل للجزائر بهدف من متابعة داخل الجزاء بعد كرة غيرت مسارها قدم أحمد فتوح.

- د 18 إنذار أول على منتخب مصر لأكرم توفيق يحرمه من المباراة القادمة بعد تدخله على براهيمي.

- د 09 المصري أيمن أشرف يخرج متأثراً بالإصابة ويدخل بدلاً منه مصطفى فتحي.

- 05 بداية قوية من طرف الجزائر، مباراة واعدة بلا شك تنتظر عشاق المنتخبين ومتابعي كأس العرب.

- 01 الحكم الأرجنتيني فاشوندو تيلو يطلق صافرة بداية اللقاء في ستاد الجنوب وسط حشود جماهيرية رائعة.

🔴 كارلوس كيروش يعلن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F47NSam6RU — EFA.eg (@EFA) December 7, 2021

مباراة الجزائر ومصر تعتبر من أهم مباريات اليوم الثلاثاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يصطدم عملاقا الكرة الإفريقية في مواجهة ستسحم صدارة المجموعة الرابعة بعد أن ظفر المنتخبان ببطاقة ربع النهائي من الجولة الثانية بعد تحقيقهما 6 نقاط من فوزين، في حين ودّع المنتخبان اللبناني والسوداني المسابقة قبل الجولة الأخيرة.

ويتساوى "الفراعنة" و"محاربو الصحراء" بالنقاط وحتى بعدد الأهداف ونظافة الشباك، إذ سجل المنتخبان 6 أهداف ولم تتلق شبكاهما أي هدف.

في الجولة الأولى فازت مصر على لبنان بهدف نظيف وتغلبت في الجولة الثانية على السودان بخماسية نظيفة، في حين فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة في الجولة الأولى وعلى لبنان بهدفين نظيفين في الثانية.

ما هو موعد مباراة الجزائر ومصر؟

موعد مباراة الجزائر ومصر هو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر؟

مباراة الجزائر ومصر ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!