أيام قليلة وتنطلق أول نسخة لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ تحت مظلة الفيفا كحدث تجريبي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

نسخة الكأس وصلت إلى الدوحة بمراسم استقبال رسمية تليق بتجمع ستة عشر منتخباً يشاركون في مونديال العرب.

هذه النسخة بتصميمها الجديد تحمل معان عالمية وأخرى محلية، فشكلها أقرب ما يكون إلى كأس العالم، بينما نقوشها تبرز الأحرف العربية تقتبس من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل ابراهيم طوقان موطني وتموجات تحاكي طرق تجارة العرب قديماً تعلوها الكرة الأرضية وتزينها خارطة الوطن العربي.

نسخة الكـأس بتصميمها الجديد حطت في أفضل مطارات العالم ، مطار حمد الدولي ومكثت عدة ساعات في الصالة الرئيسية للمسافرين الدوليين في فرصة نادرة لالتقاط الصور التذكارية.

وستجول الكأس، التي وصلت إلى مطار حمد الدولي اليوم الإثنين، عدداً من مدارس ووزارات ومؤسسات الدولة، إلى جانب أبرز المعالم والمواقع السياحية، مثل سوق واقف، والحي الثقافي كتارا، ومشيرب قلب الدوحة، وحديقة أسباير، إضافة إلى مراكز تسوق شهيرة مثل قطر مول، ودوحة فستيفال سيتي وغيرهما، بهدف الترويج للبطولة، وتشجيع الجمهور على حجز تذاكر المباريات.