عدنان حمد يشدد على ضرورة التركيز أمام السعودية من قبل beIN SPORTS November 30, 2021 21:30 0:59 دقيقة أكد عدنان حمد مدرب المنتخب الأردني قبل مواجهة نظيره السعودي على صعوبة المواجهة مشيرا إلى ضرورة التركيز لنيل نقاط الفوز المهمة ليدخل المنتخب في أجواء البطولة بشكل مثالي. تقارير إخبارية عدنان حمد منتخب الأردن كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:48 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مصر ولبنان في كأس العرب 4:42 دقيقة المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من نسور قاسيون 0:59 دقيقة عدنان حمد يشدد على ضرورة التركيز أمام السعودية 1:10 دقيقة مدرب السعودية يدرك صعوبة المهمة أمام الأردن 1:11 دقيقة رئيس الاتحاد الكويتي يعبر عن إعجابه باستاد البيت 0:58 دقيقة عبد العزيز حاتم: "مباراة صعبة" 1:15 دقيقة سانشيز: خضنا مباراة قوية أمام منتخب جيد 0:49 دقيقة البهداري: "مواجهة المغرب تشكل تحدياً مهماً لنا" 1:12 دقيقة عموتة يشدد على الالتزام قبل مواجهة فلسطين 0:53 دقيقة الشّغيل فخور باللعب على ملاعب كأس العالم