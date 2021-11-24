سانشيز يؤكد جاهزية العنابي للمشاركة في كأس العرب من قبل beIN SPORTS November 24, 2021 15:22 1:16 دقيقة في مقابلة خاصة مع beIN SPORTS خلال المعسكر التحضيري في ماربيا الإسبانية، أكد مدرب المنتخب القطري فيليكس سانشيز أن العنابي عازم على تقديم الأفضل خلال منافسات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. وأشار مدرب المنتخب القطري إلى أن المنافسة ستكون صعبة لحرص لجميع المنتخبات المشاركة على التتويج باللقب. منتخب قطر فيليكس سانشيز كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة أزمة مالية خانقة تهدد الدوري الإيطالي بالإفلاس 2:47 دقيقة استقالة أدفوكات مبعث قلق لأسود الرافدين 1:16 دقيقة سانشيز يؤكد جاهزية العنابي للمشاركة في كأس العرب 2:22 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الأربعاء في الـ"NBA" 1:27 دقيقة ديفيس تفاجأ من إيقاف ليبرون جيمس 2:53 دقيقة الـ"سيري أ" والاتحاد يبحثان عن حل للأزمة المالية 1:14 دقيقة أليغري يعلق على خسارة يوفنتوس الثقيلة أمام تشيلسي 0:30 دقيقة سان جيرمان ومانشستر سيتي | معلومات البث المباشر 1:39 دقيقة هويبيرغ يؤكد استعداده الدائم للتضحية من أجل فريقه 0:50 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تؤيد البرلمان الأوروبي