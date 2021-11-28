جدول مباريات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ أو ما يسمى مونديال العرب يمكنكم معرفته الآن والاطلاع على توقيت ومواعيد جميع المباريات في الجدول الموجود أدناه، والذي تم الاعلان عنه عقب سحب القرعة.

ابقوا على اطلاع دائم بآخر مستجدات البطولة ونتائجها، من خلال مشاهدة مبارياتها عبر قنواتنا والتعرف على مواعيد وجدول مباريات كأس العرب.





ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات كأس العرب 2021 عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه.

وبالإضافة إلى جدول مباريات كأس العرب 2021 نوفر لكم نتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه. وللمزيد اضغط هنا

ويمكنكم الضغط على اسم أي منتخب في جدول مباريات كأس العرب الموجود أدناه للتعرف على أرقامه وإحصائياته ولكن بعد انطلاق البطولة.

مجموعات كأس العرب

وكانت القرعة قد سحبت في السابع والعشرين من نيسان/أبريل، وقد أسفرت عن مواجهة قوية ومحتدمة في دور المجموعات من البطولة حيث ضمت المجموعة الأولى كل من قطر والعراق وعمان والبحرين.

فيما ضمت المجموعة الثانية كل من تونس والإمارات وسوريا بالإضافة إلى موريتانيا.

وحلت المغرب على رأس منتخبات المجموعة الثالثة التي ضمت أيضاً كل من السعودية والأردن وفلسطين.

وحل منتخبا الجزائر ومصر في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضاً لبنان والسودان.

ملامح جدول مباريات دور المجموعات

ومع أنّ جدول مباريات كأس العرب جعل مباراة قطر والبحرين كمباراة ثالثة في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر فإنها ستكون المباراة التي تشهد حفل افتتاح البطولة.

كما سيشهد أول أيام البطولة إقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية أولهما بين تونس وموريتانيا التي ستكون أولى مباريات البطولة توقيتاً، والثانية ستكون بين الإمارات وسوريا آخر مباريات اليوم الأول، كما يلعب منتخب العراق مع عُمان ضمن المجموعة الأولى.

وستختتم مباريات دور المجموعات من البطولة يوم الثلاثاء السابع من كانون الأول/ديسمبر 2021، وسيشهد هذا اليوم إقامة المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر في قمة مباريات المجموعة الرابعة.

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع نهائي الذي سينطلق يوم الجمعة العاشر من كانون الأول/ديسمبر حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية فيما سيواجه ثاني المجموعة الأولى أول المجموعة الثانية في اليوم ذاته.

وستقام مواجهتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ يوم الأربعاء الخامس عشر من كانون الثاني/ديسمبر

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة يوم السبت الثامن عشر من كانون الثاني/ديسمبر 2021.