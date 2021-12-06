تونس - الإمارات لقاء مرتقب عنوانه حجز بطاقة التأهل من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 09:41 2:53 دقيقة أنهى المنتخبان التونسي والإماراتي تحضيراتِهما للقائهما المرتقب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ضمن كأس العرب FIFA قطر 2021. تقارير إخبارية منتخب تونس منتخب الإمارات كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:28 دقيقة عُمان والبحرين في لقاء الفرصة الأخيرة 2:07 دقيقة منتخب العراق يأمل مرافقة قطر إلى ربع النهائي 3:09 دقيقة سوريا تطمح لحجز تأهلها من بوابة موريتانيا 2:53 دقيقة تونس - الإمارات لقاء مرتقب بحسابات التأهل 3:44 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع بوردو 0:40 دقيقة جائزة السعودية الكبرى: فوز هاميلتون بعد سباق مجنون 1:42 دقيقة رانغنيك يتحدث عن فوزه الأول مع مانشستر يونايتد 0:36 دقيقة كأس ديفيس: روسيا تحقق لقبها الثالث 1:11 دقيقة سانشيز يشدد على صعوبة المواجهة أمام العراق