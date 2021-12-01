المنتخب المصري يفتتح مبارياته في كأس العرب بلقاء لبنان من قبل beIN SPORTS December 1, 2021 10:02 1:49 دقيقة يفتتح المنتخب المصري أولى مبارياته في كأس العرب FIFA قطر 2021™ حين يواجه المنتخب اللبناني على استاد الثمامة وذلك في مواجهة يطمح فيها المنتخبان للظفر بنقاطِها الثلاث لحساب المجموعة الرابعة. تقارير إخبارية منتخب مصر منتخب لبنان لكرة القدم كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة محرز يتحدث عن صعوبة الاحتفاظ بكأس إفريقيا 3:28 دقيقة المغرب يلاقي فلسطين في موقعة واعدة 2:55 دقيقة قمّة منتظرة بين السعودية والأردن 1:49 دقيقة مصر تفتتح مبارياتها في كأس العرب بلقاء لبنان 2:20 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر والسودان 1:48 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مصر ولبنان في كأس العرب 4:42 دقيقة المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من نسور قاسيون 0:59 دقيقة عدنان حمد يشدد على ضرورة التركيز أمام السعودية 1:10 دقيقة مدرب السعودية يدرك صعوبة المهمة أمام الأردن 1:11 دقيقة رئيس الاتحاد الكويتي يعبر عن إعجابه باستاد البيت