ووقّع محمد مجدي أفشة هدف الفراعنة الوحيد (71 من ركلة جزاء).

ورفعت مصر رصيدها إلى 3 نقاط بفارق الأهداف خلف الجزائر التي استهلت مشوارها في البطولة بفوز كبير على السودان برباعية نظيفة اليوم أيضاَ.

وفرض المنتخب المصري سيطرة تامة على المباراة، ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من الجانب اللبناني على مرمى "الفراعنة"، وانتهى بالتعادل السلبي بفضل تألق الحارس اللبناني مصطفى مطر.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه، مع محاولات تقدّم خجولة للبنانيين.

غير أن الضغط أجبر المدافع اللبناني روبرت ملكي على ارتكاب خطأ داخل منطقة الجزاء، ومنح حكم المباراة بموجبه ركلة جزاء للمصريين، ترجمها "أفشة" هدفاً (71).

وبعد تلقي الهدف، أجرى مدرب لبنان ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإخراج محمد حيدر وربيع عطايا وهلال الحلوة، ودفع بفضل عنتر ونادر مطر ووليد شور. غير أن ذلك لم يغيّر شيئاً في مجرى المباراة ونتيجتها.