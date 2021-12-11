أقيمت المباراة مساء السبت على استاد الثمامة المونديالي وخرجت واحدة من أمتع وأجمل مباريات البطولة وقدم المنتخبان أداءً هجوميا رائعاً منذ دقائقها الأولى.

وافتتح ياسين براهيمي التسجيل للمنتخب الجزائري من ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل سريعا محمد الناهيري للمنتخب المغربي في الدقيقة 64 من ضربة رأس.

وفي الدقيقة 102 وضع يوسف البلايلي منتخب محاربي الصحراء الجزائري في المقدمة مجدداً بتسديدة رائعة ومفاجئة ثم سريعاً تعادل أسود الأطلس عن طريق قائد الفريق بدر بانون من ضربة رأس محكمة في الدقيقة 111.



مباراة المغرب والجزائر | أبرز أحداث المباراة

ركلات الترجيح تبتسم للمنتخب الجزائري الذي حسمها (5-3) وصعد بالتالي إلى الدور نصف النهائي

المباراة تنتهي بعد التمديد على وقع التعادل (2-2) والمباراة تتجه إلى ركلات الترجيح

الدقيقة 111 - أسود الأطلس يعودون من جديد والتعادل هذه المرة عن طريق قائد المنتخب بدر بانون من ضربة رأس رائعة.

انطلاق الشوط الإضافي الرابع

الدقيقة 104 - محمد الناهيري لاعب أسود الأطلس انبرى لركلة حرة مباشرة أبعدها بصعوبة الحارس مبولحي إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 102 - يوسف البلايلي أحد أفضل لاعبي البطولة يسيطر على الكرة ويطلق تسديدة مباشرة في المرمى من منتصف الملعب مستغلا تقدم حارس المنتخب المغربي فسكنت الكرة الشباك معلنة تقدم المنتخب الجزائري.

الدقيقة 96 – المنتخب المغربي أفضل حالياً انطلاقات سفيان رحيمي تمثل خطورة واضحة على الدفاع الجزائري ومن إحداها حصل أسود الأطلس على ركلة ركنية لم تستغل.

انطلاق الشوط الإضافي الأول

التعادل الإيجابي بهدف لهدف يحسم الوقت الأصلي والمباراة تتجه إلى الشوطين الإضافيين.

الدقيقة 81 – مهاجم المنتخب الجزائري البديل زين الدين بوتمان كاد أن يحرز الهدف الثاني لبلاده في الوقت القاتل عندما تهيأت الكرة أمامه وهو داخل منطقة الجزاء بالقرب من المرمى فسدد فوق العارضة المغربية.

الدقيقة 68 – واحدة من أجمل فرص المباراة الرائعة أشرف بن شرقي صانع ألعاب المنتخب المغربي أهدى تمريرة بينية إلى كريم البرقاوي الذي سيطر على كرته ثم استدار وسدد الكرة صوب المرمى أنقذها نجم المنتخب الجزائري الحارس رايس مبولحي.

الدقيقة 64 – تعادل سريع وخاطف لأسود الأطلس من ضربة رأس متقنة من الظهير الأيسر محمد الناهيري.

الدقيقة 62 – ياسين براهيمي يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري من ركلة جزاء.

الدقيقة 59 – يوسف البلايلي نجم الجزائر يسقط داخل منطقة الجزاء عقب احتكاكه مع المدافع المغربي محمد الشيبي الحكم يعود إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء للجزائر.

الدقيقة 49 – مجدداً لاعب محاربي الصحراء المتألق الطيب المزياني سدد من داخل منطقة الجزاء إلا أن حارس المنتخب المغربي أخرجها بقدمه بصعوبة بالغة.

الدقيقة 47 - أبرز لقطات المباراة إلى الآن، توغل جزائري من الجبهة اليمنى انتهت الكرة عند بلايلي الذي لعبها عرضية أرضية انقض عليها الطيب المزياني من لمسة واحدة أخرجها الحارس أنس الزنيتي ثم دفاع المغرب في لقطة مثيرة.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين المغرب والجزائر على وقع التعادل السلبي بدون أهداف .. مواجهة قوية عامرة بالكفاح والندية لا ينقصها إلا إحراز الأهداف.

الدقيقة 45 + 2 – الكرة تتهيأ أمام لاعب وسط الجزائر الطيب المزياني الذي سددها صوب المرمى من على حدود منطقة الجزاء إلا أن كرته ذهبت فوق العارضة المغربية.

الدقيقة 44 – هجمة مرتدة سريعة وخاطفة للمنتخب الجزائري وصلت الكرة إلى مروان زروقي الذي استلم الكرة ودخل منطقة الجزاء ثم تدخل عليه مدافع المغرب فسقط مهاجم الجزائر إلا أن الحكم أمر باستكمال اللعب عقب العودة لتقنية الـ"VAR".

الدقيقة 27 – أخطر فرص اللقاء إلى الآن وليد الكرتي لاعب وسط أسود الأطلس دخل إلى منطقة الجزاء وانقض على كرة عرضية برأسه أخرجها بصعوبة مبولحي المتألق إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 25 – هدوء في نسق اللعب في ظل الاندفاع البدني الهائل والضغط المتواصل بين لاعبي المنتخبين في وسط الملعب.

الدقيقة 14 – الظهور الهجومي الأول للمنتخب المغربي. كرة عرضية أرضية انقض عليها وليد أزارو إلا أن رايس مبولحي حارس محاربي الصحراء كان الأسبق لها وأمسكها باقتدار.

الدقيقة 10 – المنتخب الجزائري يواصل أفضليته يوسف بلايلي انبرى لركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى أخرجها بصعوبة الحارس أنس الزنيتي.

الدقيقة 5 – بداية متحفظة من المنتخبين واللعب منحصر في وسط الملعب أغلب الوقت إلا أن الهجوم الجزائري هو الأكثر تحركاً وحصل على مخالفتين متتاليتين في نصف ملعب المنتخب المغربي.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء البرازيلي ويليتون سامبايو أطلق صافرته معلناً بداية الشوط الأول من المواجهة المثيرة بين المنتخبين المغربي والجزائري في ديربي شمال إفريقيا المرتقب، في ختام الدور ربع النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2021™.

مباراة المغرب والجزائر | تشكيلة المنتخبين

منتخب المغرب

منتخب الجزائر