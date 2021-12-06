واستفاد المنتخب الإماراتي من خسارة المنتخب السوري أمام نظيره الموريتاني (1-2) ليحتل وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره التونسي الذي احتل المركز الأول، في حين ودع المنتخبان السوري والموريتاني المسابقة بحلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط.

واستعاد منتخب "نسور قرطاج" توازنه بعد خسارته في الجولة السابقة أمام سوريا بهدفين نظيفين، في حين فقدت الإمارات صدارة المجموعة بعد تعرضها للخسارة الأولى بعد فوزين على كل من سوريا (2-1) في الجولة الأولى وموريتانيا (1-صفر) في الجولة السابقة.

وضرب المنتخب الإماراتي موعداً مع نظيره القطري المضيف في الدور ربع النهائي.

وسجّل سيف الدين جزيري هدف تونس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.