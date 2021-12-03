أقيمت المباراة على استاد 974 المونديالي ونجح خليل الحمادي في إحراز هدف الفوز للمنتخب الإماراتي في الدقيقة "90+3".

وتصدر بذلك المنتخب الإماراتي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط فيما تكبد المنتخب الموريتاني خسارته الثانية في البطولة واستمر في المركز الرابع بدون نقاط.

فوز في الوقت القاتل

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، على الرغم من الفرص الكثيرة التي لاحت للمنتخب الإماراتي إلا أن تألق حارس مرمى المنتخب الموريتاني مباك ندياي حال دون تمكن لاعبي الأبيض الإماراتي من افتتح التسجيل.\

ومالت الكفة تماماً للإمارات في الشوط الأول حيث بلغت نسبة الاستحواذ لصالحهم 78% مقابل 22% لمنتخب موريتانيا الذي مال تماماً للدفاع إلا أن ما عابه هو عدم السعي لشن الهجمات المرتدة.

واستمر التفوق الإماراتي في الشوط الثاني وهو ما واجهه المنتخب الموريتاني باستبسال دفاعي حتى وصلنا للدقيقة 70 عندما أحرز علي صالح هدفاً رائعاً بركلة مقصية إلا أن حكم اللقاء الأوروغوياني أندريس كابريرا ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "VAR".

وبينما المباراة تتجه إلى أن تنتهي بالتعادل السلبي إذا بخليل الحمادي يرتقي لكرة عرضية جاءته من الجانب الأيمن ويسددها بيمناه مباشرة معلناً هدف الفوز الحاسم للأبيض الإماراتي.

