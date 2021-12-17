المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري قبل مواجهة نظيره التونسي في نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ من قبل beIN SPORTS December 17, 2021 13:18 16:33 دقيقة شاهد المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري قبل مواجهة نظيره التونسي في نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات المنتخب الجزائري المنتخب التونسي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 16:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري 1:33 دقيقة نقاط قوة الملف القطري لاستضافة كأس آسيا 2027 19:23 دقيقة تشيتشي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:41 دقيقة أنس جابر تتوج ببطولة أبوظبي الاستعراضية للتنس 1:42 دقيقة دورانت يقود نتس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 5:11 دقيقة ليفربول يجتاز عقبة نيوكاسل وصلاح يواصل الإبهار 3:48 دقيقة إيفرتون يفرض التعادل على تشيلسي 18:00 دقيقة آخر أخبار المنتخب الجزائري قبل نهائي كأس العرب 0:21 دقيقة نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله 0:33 دقيقة تأجيل أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز