الكبير يطالب لاعبيه بالقتال على أرضية الملعب من قبل beIN SPORTS December 9, 2021 14:54 5:15 دقيقة قبل مواجهة عمان في ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021™أكد منذر الكبير مدرب منتخب تونس أن مباريات خروج المغلوب تختلف عن دور المجموعات مطالبا اللاعبين بالقتال على أرضية الملعب. مقابلات المنذر الكبير منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 8:02 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعمان قبل مواجهة تونس 5:15 دقيقة الكبير يطالب لاعبيه بالقتال على أرضية الملعب 0:48 دقيقة بنعطية يعلن اعتزاله اللعب نهائياً 0:45 دقيقة سبورت تؤكد تأنيب تشافي للاعبي برشلونة 1:05 دقيقة خبر خروج برشلونة يسيطر على عناوين الصحف الإسبانية 1:44 دقيقة قمة حاسمة بين نابولي وليستر 1:22 دقيقة بونجاح جاهز للقمة المرتقبة أمام المغرب 0:41 دقيقة بيليه يعود إلى المستشفى 0:39 دقيقة تعيين موريسمو مديرة لبطولة رولان غاروس 3:11 دقيقة أياكس يمدد عقد مديره الرياضي أوفرمارس