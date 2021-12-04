الشناوي يتحدث عن طموحات مصر ولقاء الجزائر القادم من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 19:05 2:39 دقيقة قال محمد الشناوي حارس منتخب مصر إن منتخب بلاده جاء إلى قطر وعينه على لقب بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™، مشيراً إلى صعوبة المواجهة ضد الجزائر لنيل صدارة المجموعة الرابعة، وذلك بعد الفوز 5-0 على السودان. مقابلات منتخب مصر المنتخب السوداني محمد الشناوي كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة الشناوي يتحدث عن طموحات مصر ولقاء الجزائر القادم 4:26 دقيقة مصر تتخطى السودان وتبلغ ربع النهائي رفقة الجزائر 3:05 دقيقة برشلونة ينهزم على ميدانه أمام ريال بيتيس 3:06 دقيقة هدف قاتل يمنح الريدز فوزاً ثميناً على وولفرهامبتون 0:58 دقيقة يوسف بلايلي: نهدي الفوز لجماهيرنا في قطر والجزائر 0:30 دقيقة براهيمي: كنا نعرف بأن المنتخب اللبناني يدافع جيداً 3:44 دقيقة الجزائر تتغلّب على لبنان بصعوبة 3:42 دقيقة وست هام يحقق فوزاً مدوياً على تشيلسي 1:12 دقيقة عدنان حمد: "كنا نعي صعوبة مواجهة المنتخب المغربي" 1:11 دقيقة عموتة يشيد بأداء لاعبيه