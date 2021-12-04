الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة فلسطين والسعودية December 4, 2021 22:45 3:51 دقيقة ثمّن الخبير التحكيمي لقنواتنا جمال الغندور الروح التي لعب بها كل من لاعبي فلسطين والسعودية الأمر الذي سهّل المهمة على طاقم التحكيم. تقارير إخبارية منتخب فلسطين المنتخب السعودي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:17 دقيقة إلغاء اشتراط بطاقة المشجع لدخول الملاعب 4:23 دقيقة سان جيرمان ينتزع تعادلاً صعباً من لانس 3:09 دقيقة ريال مدريد يعزّز صدارته بفوزه على سوسييداد 3:51 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة فلسطين والسعودية 0:19 دقيقة مدرب فلسطين غير راضٍ عن النتيجة 0:44 دقيقة عبد الله الحمدان: "سندخل مباراة المغرب بهدف الفوز" 2:15 دقيقة تعادل فلسطين والسعودية يؤهل المغرب 0:29 دقيقة ريال مايوركا يُسقط حامل اللقب أتلتيكو مدريد 5:29 دقيقة مانشستر سيتي ينتزع الصدارة 3:29 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة السودان ومصر