الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة السودان ومصر من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 19:50 3:29 دقيقة تحدّث الخبير التحكيمي لقنواتنا جمال الغندور عن صعوبة القرارات التي اتخذها طاقم تحكيم مباراة السودان ومصر ضمن مسابقة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. تقارير إخبارية منتخب مصر المنتخب السوداني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة تعادل فلسطين والسعودية يؤهل المغرب 5:29 دقيقة مانشستر سيتي ينتزع الصدارة 3:29 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة السودان ومصر 0:36 دقيقة خسارة مرسيليا أمام بريست 2:39 دقيقة الشناوي يتحدث عن طموحات مصر ولقاء الجزائر القادم 4:26 دقيقة مصر تتخطى السودان وتبلغ ربع النهائي رفقة الجزائر 3:05 دقيقة برشلونة ينهزم على ميدانه أمام ريال بيتيس 3:06 دقيقة هدف قاتل يمنح الريدز فوزاً ثميناً على وولفرهامبتون 0:58 دقيقة يوسف بلايلي: نهدي الفوز لجماهيرنا في قطر والجزائر 0:30 دقيقة براهيمي: كنا نعرف بأن المنتخب اللبناني يدافع جيداً