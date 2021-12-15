وسجل الهدف الأول للخضر جمال بن العمري في الدقيقة 59، في حين عادل للعنابي محمد مونتاري 90+7، لكن يوسف بلايلي سجل هدف الفوز 90+17، لتحجز الجزائر تذكرة النهائي الذي سيقام يوم السبت على أرضية ستاد البيت.

تفاصيل من المباراة:

- نهاية الدقائق التسعين (45 + 1 للشوط الأول) و18 دقيقة وقت إضافي للشوط الثاني (لُعب) بفوز الجزائر 2-1 بعد مباراة درامية مثيرة للغاية.

- 90 +17 يوسف بلايلي يسدد ركلة الجزاء للجزائر، يتصدى لها سعد الشيب لكن بلايلي يعود ويتابعها في الشباك.

- الحكم يعلن عن ركلة جزاء للجزائر بسبب احتكاك بعد العزيز حاتم على ياسين إبراهيمي.

- 90+7 هدف التعادل للعنابي برأسية ممتازة جداً من قبل محمد مونتاري مستغلاً رفعة ولا أجمل لإسماعيل محمد.

- الحكم يمنح 9 دقائق وقتاً إضافياً.

- العنابي يتابع ضغطه ولكن الخطورة تغيب عن الدقائق الأخيرة.

- ضغط قطري بحثاً عن تسجيل هدف التعديل بدعم كبير من جماهير العنابي في ستاد الثمامة، وفرصة قوية جداً من رأس بوعلام أنقذها رايس مبولحي 72.

- د 59 حسين بن عيادة يترجم الأفضلية الجزائرية بهذا الشوط، من تسديدة يمينية بمشط القدم خارج منطقة الجزاء مستغلاً الكرة المبعدة من حارس العنابي سعد الشيب الذي خرج لإبعاد ركنية ياسين براهيمي، لكن الهدف احتسب لجمال بن العمري الذي لامس الكرة برأسه.

- د 52 بغداد بونجاح بكرة أرضية خطيرة كاد أن يفتتح التسجيل في المباراة، لكنها تمر بمحاذاة القائم الأيسر للشيب.

- د 48 إبراهيمي يسدد كرة قوية لا تجد طريق الشباك القطرية.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- د 35 تسديدة خطيرة للغاية من ياسين إبراهيمي لكن حارس العنابي سعد الشيب في الموعد.

- نصف ساعة لعب، هدأ الريتم قليلاً مع زيادة بالأخطاء المرتكبة على لاعبي المنتخبين.

- د 21 عرضية قوية جداً من الطيب مزياني لم يلحق بها بغداد بو نجاح.

- د 20 مباراة ندية قوية إلى الآن، المنتخب القطري كان الأكثر وصولاً ولكن الخضر لهم نسبة أفضل من السيطرة.

- د 13 أخطر فرص اللقاء جاءت بواسطة مهاجم العنابي المعز علي حين سدد كرة قوية جداً علت العارضة بقليل.

- مجيد بوقرة أعاد مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح إلى تشكيلة الخضر في خط الهجوم مفضلاً إياه على مروان زروقي.

- د 05 خمس دقائق هادئة بين الطرفين، لا فرص ولا خطورة، لكن بعض الإشارات تدل على مباراة مفتوحة من الجانبين.

- د 01 الحكم البولندي سايمون ماركينياك يطلق صافرة بداية اللقاء.

- بطل آسيا المنتخب القطري يواجه بطل أفريقيا منتخب الجزائر على ستاد الثمامة والفائز من اللقاء سيواجه تونس في النهائي على ستاد البيت.