ووقّع ياسين إبراهيمي (69 من ركلة جزاء) وطيب مزياني (90+3) هدفي الجزائر.

وشهد اللقاء إقصاء كل من الجزائري حسام الدين مرزيق (78) واللبناني قاسم الزين (83).

ورفع منتخب "محاربي الصحراء" رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ليقترب من بلوغ الدور ربع النهائي.

في المقابل واصل "رجال الأرز" البحث عن أولى نقاطهم في كأس العرب FIFA قطر 2021™.

وهو الفوز الثاني للجزائر في البطولة بعد انتصارها الافتتاحي على السودان برباعية نظيفة.

في المقابل تكبّد لبنان هزيمته الثانية بعد خسارته للمواجهة الافتتتاحية أمام مصر بهدف دون رد.

وقدّم المنتخب اللبناني أداء جيداً في الشوط الأول من المباراة وصمد أمام الهجمات الجزائرية وسط تألق حارسه مصطفى مطر في أكثر من مناسبة.

لكن الشوط الثاني كان الفيصل بين المنتخبين. فبعد أخذ ورد بكفّة مرجّحة للجزائريين، عاد وسقط رجال الأرز في فخّ ركلة الجزاء بخطأ من المدافع اللبناني حسين الدر، ليترجمها ياسين إبراهيمي هدفاً (69).

وفي الدقيقة 78، منح الحكم بطاقة صفراء ثانية للجزائري حسام الدين مريزيق ليغادر الملعب، فتحسّن بعدها أداء لبنان الهجومي، خصوصاً بتواجد البديل محمد حيدر، وشكل بعد الخطورة على مرمى الجزائريين لكن بلا نتيجة.

وفي الدقيقة 83، بات لبنان أيضاً بعشرة لاعبين مع طرد قاسم الزين ببطاقة صفراء ثانية.

وعزز "محاربو الصحراء" تقدمهم بهدف ثانٍ للطيب المزياني عندما انفرد بالمرمى وسجّل الكرة إلى يسار مطر (90+3).

