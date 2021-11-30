قطر – البحرين: أبرز أحداث المباراة
الدقيقة 32 – المنتخب القطري الأقرب للتسجيل، عبد العزيز حاتم سدد من اللمسة الأولى كرة أرضية مباشرة صوب المرمى ذهبت إلى خارج الملعب.
الدقيقة 25 – المنتخب القطري هو الأخطر حالياً المعز علي ينطلق من الجهة اليسرى ويتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها بثبات حارس المنتخب البحريني.
الدقيقة 18 - العملاق سيد محمد حارس البحرين يحمي مرماه من هدف محتم للعنابي
الدقيقة 7 - مهدي حميدان مهاجم المنتخب البحريني يهدر أولى الفرص الخطيرة في المباراة بعد أن تهيأت أمامه الكرة داخل منطقة الجزاء فسددها برأسه إلى خارج الملعب.
الدقيقة الأولى – انطلاق المواجهة المرتقبة بين قطر والبحرين في المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.
تشكيلة المنتخب القطري
📄 | قائمة منتخبنا الوطني🇶🇦 لمباراة البحرين.#كأس_العرب 🏆#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/qwVbEiW3EB— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 30, 2021