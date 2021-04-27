إنفانتينو: ستكون هذه النسخة الأجمل من كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ من قبل beIN SPORTS April 27, 2021 20:05 2:25 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أن النسخة التي ستستضيفها قطر من بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ ستكون الأجمل. تقارير إخبارية جياني إنفانتينو كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة إنفانتينو: ستكون هذه النسخة الأجمل من كأس العرب 4:21 دقيقة نجوم الكرة العربية يؤكدون على أهمية كأس العرب 2:19 دقيقة أبو تريكة يتحدث عن الفوائد الفنية لبطولة كأس العرب 15:38 دقيقة كل ما تريد معرفته عن كأس العرب FIFA قطر 2021™ 5:56 دقيقة درجال يثق بنجاح كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:06 دقيقة أطهر الطاهر يتألق بألوان نادي سموحة وصقور الجديان 3:32 دقيقة تشيلسي يسعى لتجنب أخطاء ليفربول أمام ريال مدريد 2:54 دقيقة الملكي يطمح لكسب الأسبقية على أرضه 0:51 دقيقة الكعبي: "خطوة هامة لإعداد المنتخب القطري" 4:40 دقيقة الخطيب: اللعب في كأس العرب بالنسبة لي كان حلما