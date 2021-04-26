إجماع على أهمية بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ من قبل beIN SPORTS April 26, 2021 18:57 2:22 دقيقة تحتضن قطر الثلاثاء قرعة كأس العرب الحدث الذي سيشهد مشاركة كبيرة للمنتخبات العربية.. هذا وأجمع ممثلو الاتحادات المشاركة على أن هذه البطولة ستكون أمراً مهما قبل الحدث الأكبر كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تواصل طوافها 1:34 دقيقة قرار الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو سيبت قريبا 1:07 دقيقة توخيل ينتقد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال 2:22 دقيقة إجماع على أهمية بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 0:45 دقيقة باريس سان جيرمان يمدد عقد نافاس لموسم إضافي 3:05 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 0:55 دقيقة زيدان: من السخافة الاعتقاد بإمكانية استبعاد الريال 5:21 دقيقة الاتحاد الإيطالي يهدد باستبعاد الأندية المنشقة 0:25 دقيقة موعد مشاهدة قرعة كأس العرب في بث مباشر 1:14 دقيقة هالك يكشف سبب استمرار تألقه في الملاعب المختلفة