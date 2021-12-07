أكرم توفيق يتحدث عما قاله كيروش للاعبي مصر بين الشوطين من قبل beIN SPORTS December 7, 2021 22:10 2:07 دقيقة تحدث أكرم توفيق لاعب مصر عما قاله مدرب الفراعنة، البرتغالي كارلوس كيروش للاعبين بين شوطي المباراة ضد الجزائر والتي انتهت بالتعادل 1-1، في آخر جولات الدور الأول من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات منتخب الجزائر منتخب مصر كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 4:09 دقيقة المنتخب اللبناني يحقق الفوز على نظيره السوداني 2:07 دقيقة توفيق يتحدث عما قاله كيروش للاعبي مصر بين الشوطين 4:41 دقيقة لايبزيغ إلى الـ"يوروبا ليغ" 4:54 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق فوزاً كبيراً على كلوب بروج 1:02 دقيقة البواردي: اكتسبنا الخبرة من المشاركة في البطولة 3:19 دقيقة المغرب يكمل الدور الأول بتحقيق الفوز الثالث 1:27 دقيقة عدنان حمد: " أنا سعيد بهؤلاء الأبطال" 2:02 دقيقة إدريس فتوحي: رغم تأهلنا...المدرب طلب منا الفوز 1:34 دقيقة دبوب: "نتيجة لا تعكس الأداء" 6:14 دقيقة المنتخب الأردني يحجز مقعداً في ربع النهائي