أجواء إيجابية تسود معسكر المنتخب التونسي من قبل beIN SPORTS November 25, 2021 13:57 1:28 دقيقة في مستهلّ المعسكر التحضيريّ لكأس العرب في قطر، أكّد لاعبو المنتخب التونسي أنّ أجواء ًإيجابيّة ً تسود المعسكر وأنّهم يتطلّعون إلى تحقيق نتيجة مميّزة في البطولة تـُرضي الجماهير التونسيّة. تقارير إخبارية منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة مؤسسة أسباير زون تكشف عن تفاصيل بطولة "ملك الملعب" 4:07 دقيقة مارادونا..الإرث الخالد لكرة القدم 0:56 دقيقة بالميراس يصل مونتيفيديو استعدادا للنهائي 1:28 دقيقة أجواء إيجابية تسود معسكر المنتخب التونسي 5:11 دقيقة الكاميرون تؤكد جاهزيتها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 3:18 دقيقة أصداء استقالة أدفوكات في بغداد 2:58 دقيقة غلطة سراي يتطلع لحجز بطاقة التأهل 3:05 دقيقة ليستر سيتي يرفع شعار الفوز أمام ليغيا وارسو 2:16 دقيقة مباراة حاسمة لروما في دوري المؤتمر الأوروبي 1:13 دقيقة دراكسلر من الدوحة: "سعيد بتأهل سان جيرمان"