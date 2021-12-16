آخر أخبار المنتخب التونسي قبل نهائي كأس العرب من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 19:54 11:23 دقيقة آخر أخبار المنتخب التونسي قبل النهائي المرتقب أمام نظيره الجزائري يوم السبت في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات المنذر الكبير منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 18:00 دقيقة آخر أخبار المنتخب الجزائري قبل نهائي كأس العرب 0:21 دقيقة نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله 0:33 دقيقة تأجيل أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز 11:23 دقيقة آخر أخبار المنتخب التونسي قبل نهائي كأس العرب 1:01 دقيقة نادي قطر يعلن رسمياً فسخ عقد بلايلي بالتراضي 1:26 دقيقة الجمعية العمومية تؤكد إقامة خليجي 25 في العراق 0:39 دقيقة النصر يحسم ديربي الرياض 0:56 دقيقة إيطاليا وألمانيا وإنكلترا في مجموعة نارية 0:30 دقيقة موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 1:37 دقيقة مبابي: "هدفي الأول هو إحراز الألقاب مع سان جيرمان"