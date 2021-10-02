35 لاعباً في اللائحة المبدئية لمنتخب مصر استعداداً لكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

وأرسل اتحاد الكرة المصري القائمة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث سيتم اختيار القائمة النهائية التي ستخوض البطولة من بينها. وتصدر الثنائي محمد مجدي "أفشة " ومحمد شريف القائمة، في الوقت الذي تم استبعادهما من معسكر المنتخب لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2022.

وتقام كأس العرب في قطر بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، فيما وقعت مصر ضمن المجموعة الرابعة مع الجزائر، لبنان والسودان.



وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي.

- الدفاع: أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني.

- الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد "دونغا" ومحمد مجدي "أفشة" وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وأحمد رفعت وأحمد سيد "زيزو" وصلاح محسن وحسين الشحات ومصطفى فتحي.

- الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.

