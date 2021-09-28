فيفا يطرح تذاكر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

من قبل beIN SPORTS September 28, 2021 00:06 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، و ذلك عبر موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة وفق نظام أسبقية الشراء.