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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

فيفا يطرح تذاكر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™،  و ذلك عبر موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة وفق نظام أسبقية الشراء.

بدورها أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن تطبيق نظام بطاقة المشجع الإلزامية لحاملي التذاكر للدخول إلى الملاعب، البطاقة التي ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات.

 

اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
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