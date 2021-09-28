بدورها أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن تطبيق نظام بطاقة المشجع الإلزامية لحاملي التذاكر للدخول إلى الملاعب، البطاقة التي ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات.
فيفا يطرح تذاكر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
بدورها أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن تطبيق نظام بطاقة المشجع الإلزامية لحاملي التذاكر للدخول إلى الملاعب، البطاقة التي ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات.
اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™