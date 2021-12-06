المنتخب التونسي يفوز على نظيره الإماراتي ويتاهلان معاً إلى ربع نهائي كأس العرب

واستفاد المنتخب الإماراتي من خسارة المنتخب السوري أمام نظيره الموريتاني (1-2)، فاحتل المنتخب التونسي المركز الأول برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، في حين ودع المنتخبان السوري والموريتاني المسابقة بحلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

واستعاد منتخب "نسور قرطاج" توازنه بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام سوريا بهدفين نظيفين، في حين فقدت الإمارات صدارة المجموعة بعد تعرضها للخسارة الأولى بعد فوزين على كل من سوريا (3-2) في الجولة الأولى وموريتانيا (1-صفر) في الجولة السابقة.

وضرب المنتخب الإماراتي موعداً مع نظيره القطري المضيف في الدور ربع النهائي.

وسجّل سيف الدين جزيري هدف تونس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

