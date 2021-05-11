الكشف عن تواريخ مباريات تصفيات كأس العرب FIFA قطر 2021™

وجاءت تواريخ المباريات على الشكل التالي:
|تاريخ المباراة
|الفريقان
|رقم المباراة
|20-6-2021
|عُمان × الصومال
|المباراة رقم 1
|23-6-2021
|لبنان × جيبوتي
|المباراة رقم 2
|21-6-2021
|الأردن × جنوب السودان
|المباراة رقم 3
|25-6-2021
|البحرين × الكويت
|المباراة رقم 4
|22-6-2021
|موريتانيا × اليمن
|المباراة رقم 5
|24-6-2021
|فلسطين × جزر القمر
|المباراة رقم 6
|19-6-2021
|ليبيا × السودان
|المباراة رقم 7
وكانت قرعة البطولة سحبت في 27 نيسان/ أبريل الماضي في الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة.
الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™
وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.
وسيلعب الفائزون من التصفيات ضمن المجموعات الموضحة بالشكل التالي:
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية: ربع النهائي، نصف النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، علماً أن البطولة سوف تنطلق في الأول من الشهر المذكور.