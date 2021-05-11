الكشف عن تواريخ مباريات تصفيات كأس العرب FIFA قطر 2021™

وجاءت تواريخ المباريات على الشكل التالي:

تاريخ المباراة الفريقان رقم المباراة 20-6-2021 عُمان × الصومال المباراة رقم 1 23-6-2021 لبنان × جيبوتي المباراة رقم 2 21-6-2021 الأردن × جنوب السودان المباراة رقم 3 25-6-2021 البحرين × الكويت المباراة رقم 4 22-6-2021 موريتانيا × اليمن المباراة رقم 5 24-6-2021 فلسطين × جزر القمر المباراة رقم 6 19-6-2021 ليبيا × السودان المباراة رقم 7



وكانت قرعة البطولة سحبت في 27 نيسان/ أبريل الماضي في الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة.

الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وسيلعب الفائزون من التصفيات ضمن المجموعات الموضحة بالشكل التالي:

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية: ربع النهائي، نصف النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، علماً أن البطولة سوف تنطلق في الأول من الشهر المذكور.

مجموعات قوية في قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™