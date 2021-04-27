أسفرت قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي استضافتها "دار الأوبرا" بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، عن مجموعات قوية.

وفيما يلي تفاصيل القرعة :

المجموعة الأولى

- قطر

- العراق

- الفائز من مباراة عمان × الصومال

- الفائز من مباراة البحرين × الكويت

المجموعة الثانية

- تونس

- الإمارات

- سوريا

- الفائز من مباراة موريتانيا × اليمن

المجموعة الثالثة

- المغرب

- السعودية

- الفائز من مباراة الأردن × جنوب السودان

- الفائز من مباراة فلسطين × جزر القمر

المجموعة الرابعة

- الجزائر

- مصر

- الفائز من مباراة لبنان × جيبوتي

- الفائز من مباراة ليبيا × السودان

وقبيل إجراء قرعة المجموعات الأربع تمّ الإعلان عن جدول مباريات التصفيات المؤهلة للنهائيات :

الفائز من مباراة عمان × الصومال

الفائز من مباراة لبنان × جيبوتي

الفائز من مباراة الأردن × جنوب السودان

الفائز من مباراة البحرين × الكويت

الفائز من مباراة موريتانيا × اليمن

الفائز من مباراة فلسطين × جزر القمر

الفائز من مباراة ليبيا × السودان

وأجريت القرعة بحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

لكن مراسم قرعة البطولة، التي ستجرى خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سجّلت حضور شخصيات رياضية مرموقة على غرار جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالإضافة للعديد من الضيوف.