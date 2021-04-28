الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™

وكانت القرعة التي سحبت أمس الثلاثاء السابع والعشرين من نيسان/أبريل، قد أسفرت عن مواجهة قوية ومحتدمة في دور المجموعات من البطولة حيث ضمن المجموعة الأولى كل من قطر والعراق والفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين مع الكويت.

فيما ضمت المجموعة الثانية كل من تونس والإمارات وسوريا بالإضافة إلى الفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

وحلت المغرب على رأس منتخبات المجموعة الثالثة التي ضمت أيضاً كل من السعودية والفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان إضافة إلى الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

وحل منتخبا الجزائر ومصر في المجموعة الرابعة التي ستضم أيضاً الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي والفائز من مواجهة ليبيا مع السودان.

دور المجموعات

وبحسب الجدول الذي أعلنه الـ"فيفا" عبر موقعه الرسمي فإن البطولة ستنطلق في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر القادم بلقاء قطر مع الفائز من البحرين والكويت، ضمن المجموعة الأولى والتي ستشهد أيضاً مباراة العراق مع الفائز من عمان والصومال.

كما سيشهد أول أيام البطولة إقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية أولهما بين تونس مع الفائز من موريتانيا واليمن، والثانية ستكون بين الإمارات وسوريا.

ويوم الأربعاء الأول من كانون الأول/ديسمبر ستنطلق مواجهات المجموعتين الثالثة والرابعة إذ ستلعب السعودية مع الفائز من الأردن وجنوب السودان، فيما سيلتقي المغرب مع الفائز من فلسطين وجزر القمر في المجموعة الثالثة.

منتخب الجزائر بطل إفريقيا عام 2019 سيستهل مواجهاته في البطولة بلقاء الفائز من ليبيا والسودان فيما سيدشن المنتخب المصري مشاركته بلقاء الفائز من لبنان وجيبوتي وذلك ضمن المجموعة الرابعة.

وستختتم مباريات دور المجموعات من البطولة يوم الثلاثاء السابع من كانون الأول/ديسمبر 2021، وسيشهد هذا اليوم إقامة المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر في قمة مباريات المجموعة الرابعة.

الأدوار النهائية

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق يوم الجمعة العاشر من كانون الأول/ديسمبر حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية فيما سيواجه ثاني المجموعة الأولى أول المجموعة الثانية في اليوم ذاته.

ويوم السبت الحادي عشر من كانون الثاني/ديسمبر سيلتقي أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة بينما سيواجه أول المجموعة الرابعة ثاني المجموعة الثالثة.

وستقام مواجهتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ يوم الأربعاء الخامس عشر من كانون الثاني/ديسمبر

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة يوم السبت الثامن عشر من كانون الثاني/ديسمبر 2021.