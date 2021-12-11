التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والأردن

ولم تشهد التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر مفاجآت كثيرة خاصة وأنّ مسألة الغيابات كانت معروفة بالنسبة لعشاق الفراعنة وكذلك الحال فيما يتعلق بتشكيلة الأردن الرسمية وسط معاناة واضحة من الغيابات التي ضربت النشامى.

وسيلعب الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر وفي خط الدفاع يتواجد عمر كمال وأحمد ياسين ومحمود الونش وأحمد فتوح، وفي الوسط عمر السولية وحمدي فتحي ومصطفى فتحي وحسين فيصل وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم مروان حمدي.

وفيما يتعلق بمنتخب الأردن فيلعب يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع إحسان حداد وعبد الله نصيب وهادي الحوراني ومحمد أبو حشيش، وفي الوسط بهاء عبد الرحمن وأبو زريق وعلي علوان ونور الروابدة ومحمود مرضي، وفي الهجوم يزن النعيمات.

التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والأردن