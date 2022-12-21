4 ملايين أرجنتيني يحتفلون باستقبال أبطال العالم من قبل beIN SPORTS December 21, 2022 13:40 2:55 دقيقة أربعة ملايينِ أرجنتيني استقبلوا لاعبي منتخبِ بلادهم الفائزين بكأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث غصت بهم شوارعُ بوينوسْ آيريسْ ولم تستطع حافلة المنتخبِ العبورَ، لتتولى المروحياتُ المهمة. تقارير إخبارية منتخب الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة فيرون: "ميسي في نفس مكانة مارادونا" 2:55 دقيقة 4 ملايين أرجنتيني يحتفلون باستقبال أبطال العالم 1:43 دقيقة اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة في بوينس آيرس 0:48 دقيقة رونالدينيـو في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS 16:18 دقيقة العاهل المغربي محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي 20:10 دقيقة وصول المنتخب المغربي إلى العاصمة الرباط 2:24 دقيقة دي ماريا رجل النهائيات 1:39 دقيقة أفضل خمسة تصديات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:46 دقيقة قطر وفت بوعودها في استضافة كأس العالم FIFA 2022™ 3:24 دقيقة أفضل عشرة أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™