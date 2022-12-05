وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال قبل مواجهة سويسرا من قبل beIN SPORTS December 5, 2022 12:54 29:13 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال قبل مواجهة منتخب سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ يوم غدٍ الثلاثاء على ستاد لوسيل. تقارير إخبارية منتخب سويسرا منتخب البرتغال -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة أبراج الدوحة تتزيّن بصور بيليه ومبابي 2:44 دقيقة مباراة البرتغال وسويسرا | التغطية الخاصة 6:46 دقيقة البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي 1:55 دقيقة فينيسيوس: "حققت حلم طفولتي" 2:47 دقيقة نيمار يتمنى الشفاء العاجل لبيليه 1:18 دقيقة سون لا يلوم أي لاعب على الخسارة 1:02 دقيقة رونالدو: "قطر نجحت بامتياز في التنظيم" 4:53 دقيقة كرواتيا في ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح 3:25 دقيقة إنريكي يشدد على قوة منتخب المغرب 29:13 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال