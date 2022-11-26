وقائع المؤتمر الصحفي لمنتحب كندا قبل مواجهة كرواتيا من قبل beIN SPORTS November 26, 2022 13:04 5:37 دقيقة قال جون هيردمان مدرب منتخب كندا إنه حاول تخفيف الضغط على لاعبيه وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد كرواتيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات كندا منتخب كرواتيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ميسي يشرح أسباب أول خسارة ويشيد بتجاوز المكسيك 3:34 دقيقة ميسي يهدي الأرجنتين فوزاً ثميناً على المكسيك 0:35 دقيقة مباراة إسبانيا وألمانيا - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة كرواتيا وكندا - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة بلجيكا والمغرب - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة اليابان وكوستاريكا - التغطية الخاصة 1:33 دقيقة ديشان: " نحن في وضعية مميزة" 4:51 دقيقة المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي 3:11 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة بولندا والسعودية 1:05 دقيقة عبد الرحمن العبود يعد بالتعويض أمام المكسيك