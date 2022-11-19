وأوضح مدرب المنتخب الإكوادوري أن المنتخب القطري يحضر لهذه المباراة منذ فترة طويلة وهو خصم منظم ولاعبيه يلعبون مع بعض منذ فترة طويلة لذلك فهو خصم قوي بالتأكيد، لافتاً أيضاً إلى أن المنتخب الإكوادوري لديه شخصية وهوية سيدافع عنها مؤكداً أنه قال للاعبين أنهم يجب أن يبدو أفضل من الصورة التي ظهروا عليها في التصفيات.

وقال ألفارو إنه يحترم لاعبيه تماماً ويؤكد أنهم لديهم طموحات يرغبون في تحقيقها وعلى الجميع العمل على ذلك.

وأضاف ألفارو أنه كمدرب أرجنتيني، فقد عمل بشكل كبير ووصل إلى أعلى المستويات حتى يتمكن من التواجد في هذا المكان وقيادة المنتخب الإكوادوري في نهائيات كأس العالم، وبالتأكيد هو شيء استثنائي بالنسبة له أن يخوض مباراة افتتاحية في كأس العالم.

وأوضح مدرب الإكوادور أن هدفه الأول هو أن تتوج مشاركته في كأس العالم بالفوز وبتحقيق النتائج الجيدة.

وفي ختام حديثه قال ألفارو أنه يتمنى أن تخرج المباراة بشكل رائع على الصعيد الفني وأن يشاهد الجميع النسخة الأفضل من المنتخبان القطري والإكوادوري.

وفي بداية المؤتمر قال لاعب المنتخب الإكوادوري مويسيس كايسيدو إنه يدرك تماماً قوة المنتخب القطري وتابع سابقاً أداءه الجيد أمام منتخبات أميركا الجنوبية لذلك فتم الاستعداد لهذه المباراة بشكل جيد.

وأضاف كايسيدو أنه ينتظر اللحظة التي سيسمع فيها السلام الوطني لبلاده مؤكداً أنها لحظات تاريخية ستخلد في الأذهان.

وأوضح لاعب المنتخب الإكوادوري أنه لا توجد أي ضغوط سواء عليه أو على زملاءه قبل خوض المباراة مضحاً أنهم عملوا كثيراً في التصفيات من أجل التواجد في هذه البطولة.

