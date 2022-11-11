نجمة الغناء العربي نانسي عجرم في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 12:01 9:02 دقيقة قالت نجمة الغناء العربي نانسي عجرم في لقاء خاص مع beIN SPORTS إن تنظيم دولة قطر لكأس العالم إنجاز كبير وفخر للعرب معربة عن ثقتها في أن تكون البطولة ناجحة. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 9:02 دقيقة الفنانة نانسي عجرم في لقاء خاص مع beIN SPORTS 4:33 دقيقة ابراهيمي سيغيب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:54 دقيقة انطلاقة جديدة في استوديوهات الإخبارية 4:01 دقيقة بداية جديدة ... وثبة نحو التفرد الإخباري 1:57 دقيقة المنتخب اللبناني يتجاوز عقبة نيوزيلندا بفوز ثمين 0:34 دقيقة المخضرمان سواريز وكافاني يقودان منتخب أوروغواي 4:32 دقيقة ريال مدريد يصالح جماهيره بفوز صعب على قاديش 5:34 دقيقة مانشستر يونايتد يبلغ الدور الرابع 0:25 دقيقة كين يمنح يوفنتوس فوزاً مهماً 0:45 دقيقة المنتخب الفلبيني يتغلّب على نظيره الأردني