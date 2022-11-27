مباراة كوريا الجنوبية وغانا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا

البث المباشر لمباراة كوريا الجنوبية وغانا هو يوم الاثنين 28 نوفمبر في الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كوريا الجنوبية وغانا ستكون منقولة على beIN SPORTS MAX 2.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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