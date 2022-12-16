

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا

معلومات البث المباشر لمباراة كرواتيا والمغرب

مشاهدة مباراة كرواتيا والمغرب فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى.

وفرضت مباراة المغرب وكرواتيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة المنتخبين ورغبتهما الكبيرة في إنهاء مشاركتهما في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بأفضل صورة ممكنة من خلال إحراز المركز الثالث.

مباراة المغرب وكرواتيا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة كرواتيا والمغرب السبت على الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة كرواتيا والمغرب أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.