مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا

معلومات البث المباشر لمباراة اليابان وكوستاريكا

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة اليابان وكوستاريكا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لرغبة المنتخبين في انتزاع النقاط الثلاث إذ يسعى الساموراي لتأكيد فوزه المبهر على ألمانيا (2-1) في حين يبحث "لا تريكولور" عن تدارك الخسارة الكبيرة أمام إسبانيا (7-0) ضمن دور المجموعات لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة اليابان وكوستاريكا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة اليابان وكوستاريكا اليوم الأحد على الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

