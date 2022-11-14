منتخب المكسيك أمام فرصة فك عقدة ثمن النهائي من قبل beIN SPORTS November 14, 2022 09:33 3:07 دقيقة يسعى منتخب المكسيك في ن كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى تجاوز ثمن النهائيّ معوّلا على خبرة عدد من لاعبيه أبرزهم أندريس غواردادو الذي سيسجل مشاركته الخامسة في نهائيّات كأس العالم. تقارير إخبارية منتخب المكسيك كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة منتخب السنغال يصل إلى قطر 2:27 دقيقة الإعلان عن قائمة تونس لمونديال قطر 5:41 دقيقة ليفا يحمل أحلام بولندا في مونديال قطر 3:07 دقيقة منتخب المكسيك أمام فرصة فك عقدة ثمن النهائي 2:16 دقيقة وصية الأسطورة مارادونا لخليفته ميسي 4:11 دقيقة بعثة المنتخب المغربي تصل إلى الدوحة 3:03 دقيقة المنتخب القطري يصل إلى الدوحة 4:25 دقيقة إصابة المغربي حارث خلال انتصار مارسيليا على موناكو 0:53 دقيقة الأردن ينعش آماله بفوز مهم على نيوزيلندا 1:04 دقيقة أونيون برلين يسقط أمام فرايبورغ برباعية