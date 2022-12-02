وسجل جيورجيان دي أراسكايتا (26 و32) هدفي المواجهة.

وكان فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1 سبباً في خروج منتخب الأوروغواي من البطولة.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة بـ6 نقاط وكوريا الجنوبية في الوصافة بـ4 نقاط (سجل 4 واستقبل 4 أهداف) وأوروغواي في المركز الثالث بـ4 نقاط (سجل هدفين واستقبل هدفين) وغانا في المركز الأخير بـ3 نقاط.



مباراة غانا وأوروغواي - التفاصيل والأحداث

رغم الفوز مسيرة الأوروغواي تتوقف عند دور المجموعات.

نهاية المباراة بفوز الأوروغواي على غانا 2-صفر

دق 90+5: تصويبة غوميز أبعدها حارس غانا بصعوبة كبيرة.

اللحظات الأخيرة في مباراة غانا وأوروغواي في المقابل نهاية مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال (2-1).

في هذه الآونة كوريا الجنوبية تسجل الهدف الثاني والدموع والحزن يخييم على لاعبي وجماهير منتخب أوروغواي! كوريا الجنوبية إلى الدور الثاني

دق 82: تصويبة قدوس القوية تألق في إبعادها الحارس سيرجيو روشيت.

دق 65: فاكوندو بيليستري اقترب من تسجيل الهدف الثالث.

دق 58: الحكم يعود إلى الـVAR .. لا وجود لركلة جزاء لداروين نونيز

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أوروغواي على غانا 2-صفر

منتخب غانا ضاع في الزحام بعد إضاعته لركلة الجزاء.

دي أراسكايتا يقدم بداية مباراة رائعة بتسجيله لهدفين!

دق 32: سواريز في التمرير ودي أراسكايتا في التسجيل (2-صفر)

دق 26: "الألبي سيليستي" يفتتح التسجيل! أول هدف للأوروغواي في كأس العالم برأسية جيورجيان دي أراسكايتا بعد عمل مميز من سواريز. (1-صفر)

دق 23: نونيز رفع الكرة بالحارس والمدافع محمد ساليسو يبعدها إلى الركنية

دق 21: الكابتن أندريه أيوه يهدر ركلة الجزاء

دق 18: الحكم الألماني دانيال سيبرت يعود للـVAR ويعلن عن ركلة جزاء للمنتخب الغاني بعد تدخل الحارس الأوروغوياني على المهاجم قدوس

ندية كبيرة في هذه المواجهة (هجمات سريعة، التحامات قوية)

بداية المباراة على أرضية استاد الجنوب بمدينة الوكرة

التشكيلة الأساسية | غانا - أوروغواي