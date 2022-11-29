مشاهدة مباراة قطر وهولندا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة قطر وهولندا؟

مباراة قطر وهولندا - مباشر

البث المباشر لمباراة قطر وهولندا سيكون الثلاثاء في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في ستاد البيت على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر وهولندا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

أحداث المباراة لحظة بلحظة:

د 73 - فينسينت يانسن الذي حلّ مكان ممفيس ديباي يتقدّم من الناحية اليمنى ويسدد بقوة على المرمى لكن الحارس برشم يصد الكرة ببراعة!

د 68 - الحكم يلغي هدفاً لهولندا سجّله البديل ستيفن برغيوس بعد العودة لتقنية الـ"فار" واحتساب لمسة يد غاكبو.

د 65 - فيليكس سانشيز يدفع بكريم بوضياف مكان عاصم ماديبو وبمحمد مونتاري مكان المعز علي، و بعلي أسد الله مكان حسن الهيدوس.

د 49 - فرانكي دي يونغ يسجل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. كرة عرضية من دافي كلاسن إلى داخل منطقة الجزاء تتحول من رأس بو علام خوخي إلى ممفيس ديباي الذي يصوبها على المرمى لكن الحارس برشم يتصدى ببراعة قبل أن يتابعها دي يونغ في الشباك.

د 46 - بداية الشوط الثاني.

د 45+3 - نهاية الشوط الأول في استاد البيت بتقدم المنتخب الهولندي بهدف دون مقابل.

- غاكبو سجّل هدفه الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينير فالنسيا.

د 26 - هدف لهولندا! كودي غاكبو يتوغل داخل منطقة الجزاء القطرية ويسدد بقوة في الشباك على يسار الحارس مشعل برشم!

د 20 - المنتخب القطري يقدّم أداءً جميلاً ويقترب أكثر من المرمى الهولندي ولكن دون تشكيل خطورة حتى الآن.

د 10 - المنتخب الهولندي يكثّف من هجماته محاولاً التقدم سريعاً بالنتجية. الفوز لهولندا يضمن عبورها مباشرة لثمن النهائي. العنابي الذي فقد الأمل بالتأهل يحاول تقديم صورة جميلة في ظهوره الأخير بالعرس العالمي الذي يستضيفه على أرضه.

د 4 - عدة محاولات للمنتخب الهولندي أمام المرمى القطري أخطرها لدالي بليند الذي يسدد الكرة لكنها تعلو المرمى!

د 3 - تسديدة بعيدة المدى من قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس يسيطر عليها الحارس الهولندي أندريس نوبيرت.

د 1 - الحكم الغامبي باكاري بابا غاساما يطلق صافرة انطلاق المواجهة التي يحتضنها استاد البيت في مدينة الخور.

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين: