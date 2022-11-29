مباراة الإكوادور والسنغال بث مباشر

مشاهدة مباراة الإكوادور والسنغال بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS

الدقيقة 76: غونزالو بلاتا يهدر فرصة سانحة للتعادل.

الدقيقة 70: كاليدو كوليبالي يعيد التقدّم لأسود التيرانغا (2-1).

الدقيقة 68: مويسيس كايسيدو يعادل الكفّة للإكوادور (1-1).

رياسكو ينضمّ لتشكيلة "لا تريكولور" بدلاً من إسترادا (64).

لا فرص حقيقية للتسجيل إلى حدود الدقيقة 55.

السنغال تنكمش دفاعيًا للحفاظ على تقدّمها.

المنتخب الإكوادوري يندفع نحو الهجوم أملاً في معادلة الكفّة.

المدرب غوستافو ألفارو يقحم الثنائي جيريمي سارميينتو وخوسيه سيفوينتيس بدلاً من آلان فرانكو وكارلوس غرويزو (46).

بداية الشوط الثاني | الإكوادور (0-1) السنغال

نهاية الشوط الأول | الإكوادور (0-1) السنغال

تقدّم مستحق لمنتخب السنغال في ظلّ ما قدّمه في الفترة الأولى من المواجهة الشيّقة.

الدقيقة 44: إسماعيلا سار يفتتح التسجيل لأسود التيرانغا من علامة الجزاء (1-0).

الدقيقة 42: الحكم الفرنسي كليمون توربان يمنح السنغال ركلة جزاء.

انخفضت وتيرة اللعب بشكل غريب !

المباراة باتت متوازنة في ظل انحصار اللعب في وسط الميدان بعد استهلالية سنغالية قويّة.

الدقيقة 25: تسديدة قويّة من إسماعيلا سار لكن الدفاع الإكوادوري كان جاهزًا لإبعاد الكرة.

أفضلية سنغالية واضحة المعالم إلى حدود الدقيقة العشرين.

منتخب "لا تريكولور" غائب تمامًا هجوميًّا.

السنغال تمرّ إلى السرعة القصوى من خلال تسليط ضغط متواصل على الدفاع الإكوادوري.

الدقيقة 8: بولاي ديا ينفرد بحارس مرمى الإكوادور هيرنان غالينديز لكن تسديدته أخطأت الهدف.

بداية مشجّعة لمنتخب "أسود التيرانغا" المطالب بالفوز لضمان العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

الدقيقة 3: أولى فرص المواجهة من أقدام إدريسا غانا غيي الذي أهدر فرصة ذهبية لإحراز هدف التقدّم رغم موقعه المناسب للتسجيل.

أجواء جماهيرية حماسية في استاد خليفة الدولي.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

الدولي الفرنسي كليمون توربان حكمًا للمواجهة المرتقبة.

استاد خليفة الدولي مسرحًا لمباراة الإكوادور والسنغال.

تشكيلتا : الإكوادور والسنغال

It's winner takes all at Khalifa International Stadium! 🇪🇨 🇸🇳



Enner Valencia overcomes his injury scare to start in this huge clash. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022

موعد مباراة الإكوادور والسنغال

البث المباشر لمباراة الإكوادور والسنغال هو يوم الثلاثاء 29 نوفمبر في الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الإكوادور والسنغال ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2

مشاهدة مباراة الإكوادور والسنغال في بث مباشر عبر الانترنت

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