على استاد أحمد بن علي في الريان، افتتح تيموثي وياه نجل الأسطورة جورج وياه التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة 36 قبل أن يدرك منتخب ويلز التعادل من ركلة جزاء ترجمها غاريث بايل في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وكانت إنكلترا اكتسحت إيران 6-2 في وقت سابق من اليوم فتصدرت المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة منافستها في الجولة الثانية الجمعة، وويلز التي تلاقي إيران في اليوم عينه.



التغطية المباشرة

د 90+10 - نهاية المباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة.

د 82 - هدف!!!!!!!!!! القائد بايل يترجم ركلة الجزاء بنجاح فارضاً التعادل على الولايات المتحدة! الضغط الويلزي أثمر أخيراً عن هدف مستحق.

د 80 - خطأ من ووكر زيمرمان على بايل داخل منطقة الجزاء والحكم لا يتردد في احتساب ركلة جزاء لويلز.

د 65 - ركنية لويلز يرتقي لها البديل كيفر مور ويصوبها برأسه قوية لكنها تعلو العارضة !!

د 64- فرصة كبيرة لويلز اثر رأسية للمدافع بن ديفيس يبعدها الحارس الأميركي مات تيرنر ببراعة منقذاً مرماه من هدف محقق!

د55 - المنتخب الويلزي يخرج من منطقته ويبادر بالهجوم منذ مطلع الشوط الثاني ولكن الفرص غائبة.

د 46 - انطلاق الشوط الثاني

د 45+5 - نهاية الشوط الأول بتقدّم مستحق ومنطقي للمنتخب الأميركي.

- أصبح تيموثي وياه أول لاعب يسجل هدف ضد منتخب ويلز في كأس العالم منذ البرازيلي بيليه في الربع النهائي من نسخة 1958.

د 36 - هدف!!!!!!!!!! تيموثتي وياه نجل الأسطورة جورج وياه يفتتح التسجيل للمنتخب الأميركي اثر تمريرة بينية جميلة من بوليسيتش! هدف مستحق للولايات المتحدة الأميركية.

د 30 - نسبة استحواذ المنتخب الأميركي على الكرة بلغت 67%.

د 25 - المنتخب الأميركي هو الأخطر والأكثر سيطرة على الكرة، وغياب تام لأي محاولات لغاريث بايل ورفاقه في هذه المباراة الأولى بين الطرفين في نهائيات كأس العالم.

د 10 -فرصة كبيرة ضائعة للمنتخب الأميركي! عرضية من لاعب تشلسي كريستيان بوليسيتش أمام المرمى ورأسية قوية ومحكمة من جوشوا سيرجنت تلامس القائم الأيمن للحارس الويلزي واين هينيسي!! قبلها بثوانٍ كاد الدفاع الويلزي أن يسجل بالخطأ في مرماه لولا تدخل الحارس أيضاً.

د 1 - الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم يطلق صافرة بداية المباراة التي يستضيفها استاد أحمد بن علي. ويلز تخوض مباراتها الأولى في نهائيات كأس العالم منذ العام 1958!