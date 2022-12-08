

وقال لويس فان غال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة: "جاهزون لمباراة الغد أمام الأرجنتين، ومن الصعب أن نلعب بطريقة هجومية، حيث طورنا أداء المنتخب في الاهتمام بالجانب الدفاعي وطريقة لعبنا الدفاعية أصبحت تطبق في العديد من المنتخبات العالمية".

وأضاف أنّ أسلوبه في طريقة اللعب تطورت وأنّ المنتخب أصبح يقدم مستويات جيدة بطريقة تعتمد على الدفاع والمباريات التي خاضها في هذه البطولة تؤكد ذلك، منوهاً بأنّ المنتخب الهولندي يسعى لأن يكون من أفضل المنتخبات في العالم، معرباً عن أمله في الحصول على لقب هذه البطولة.

وأشار مدرب هولندا إلى أنّه من الجيد أن نرى تقدم المنتخب المغربي في البطولة، فاللاعبون المغاربة أصحاب مستوى فني عالٍ ومن المفرح ظهورهم بهذا المستوى في المونديال، كما أنّ مدرب المنتخب وليد الركراكي وُفِق رغم أنه لم يكن ضمن الكادر التدريبي عندما تأهل المنتخب إلى المونديال.

وتابع:"استعددنا جيداً لخوض مباراة الغد أمام الأرجنتين، حتى ركلات الجزاء الترجيحية تدربنا عليها وسنقدم كل ما لدينا من قوة ومستوى في المباراة حتى نحقق الفوز وعلينا أن نتحمل الضغط في المباراة حتى عند تنفيذ الركلات الترجيحية إذا ما وصلت المباراة إليها".

من ناحيته، قال اللاعب الهولندي ممفيس ديباي في المؤتمر الصحفي: "لويس فان غال مدرب كبير غيّر الكثير في المنتخب والنتائج تثبت ذلك، ولقد أصبح الانضباط في المنتخب أكثر، وصرامته ورؤيته وشخصيته من أهم مميزات بناء منتخب قوي، وهو نجح في تعزيز قوة المنتخب، فهو مدرب له رؤية واضحة يقوم بإيصالها لعناصر المنتخب خلال التدريبات".

وأضاف أنّ مباراة الغد مهمة في الدور ربع النهائي وعلينا أن نكون جاهزين لخوض المباراة بكل تفاصيلها حتى وإن وصلت إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي استعددنا لها جيداً.