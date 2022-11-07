وسيشارك في الفعالية "لنُضيء الكورنيش" بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف طالب، سيحملون مع أولياء أمورهم مصابيح قاموا بصناعتها على امتداد كورنيش الدوحة، ضمن واحدة من أضخم الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ستقام لاستقبال الجماهير ومشجعي البطولة، والاحتفالِ معهم بهذه المناسبة.

